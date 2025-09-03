MÜSİAD Eski Başkanı Fuat Demir'in Babası Nihat Demir Vefat Etti

Oltu'nun sevilen iş insanlarından, MÜSİAD eski Başkanı Fuat Demir'in babası Nihat Demir (78) vefat etti.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nihat Demir, sabah saatlerinde evinde hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Oltu Özdere Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazını Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi kıldırdı. Törene iş dünyasından çok sayıda iş insanı, siyasetçi, sivil toplum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar, Fuat Demir ve ailesine taziye dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Demir ailesi, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. - ERZURUM