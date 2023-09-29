Adıyaman Vartana Köyü Musa ve Sabiha Gülmez Kur'an Kursu ve Taziye Evinin temeli dualarla atıldı.

Musa ve Sabiha Gülmez Kur'an Kursu ve Taziye Evinin temeli atıldı

Adıyaman Vartana Köyü Musa ve Sabiha Gülmez Kur'an Kursu ve Taziye Evinin temeli dualarla atıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, hayırsever Mehmet Gülmez'in 6 Şubat depreminde vefat eden eşi Sabiha ve oğlu Musa anısına Vartana Köyünde yaptırdığı Kur'an Kursu ve Taziye Evinin temel atma programına katıldı.

Vali Varol, gerek manevi anlamda gerekse de sosyal anlamda Vartana Köyünün önemli bir ihtiyacının daha giderilmesine çok büyük bir katkı sağlayacak olan Musa ve Sabiha Gülmez Kur'an Kursu ve Taziye Evinin hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Vartana Köyüne böyle anlamlı bir eseri kazandıran hayırsever Mehmet Gülmez'e teşekkür ettiğini söyleyen Vali Varol, vefat eden eşi Sabiha Gülmez, oğlu Musa Gülmez ve tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dilediğini söyledi. - ADIYAMAN