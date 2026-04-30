Muş'un kurtuluşunun 109'uncu yılı törenle kutlandı

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109'uncu yıl dönümü, kent meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bir milletin onur mücadelesini, direncini ve sarsılmaz iradesini yeniden hissettiklerini ifade etti. Vali Çakır, "Bu topraklar, tarih boyunca nice sınavlardan geçmiş, kimi zaman işgalle, kimi zaman yoklukla, kimi zaman da ağır bedellerle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan o çetin süreçte, Muş, işgallerin, baskıların ve zulmün gölgesinde zor günler yaşamıştır. Ermeni çetelerinin ve işgal güçlerinin bölgede oluşturduğu tahribat, sadece fiziki değil, aynı zamanda derin bir insani dramı da beraberinde getirmiştir. Ancak bu karanlık tabloya rağmen, Muş halkı asla boyun eğmemiştir. İmkansızlıklar içinde dahi umudunu yitirmemiş, yokluk içinde dahi onurunu korumuştur. Evladını cepheye gönderen analar, yurdunu terk etmeyen yaşlılar, vatanı uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden yiğitler. Hepsi bu direnişin yaşayan birer destanı olmuştur. Çünkü bu millet, tarih boyunca esareti kabul etmemiştir. Çünkü bu millet, toprağına sadece sahip olmamış, onu canı pahasına korumuştur. Muş'un 30 Nisan 1917'de yeniden hürriyetine kavuşması, işte bu inancın, bu dirayetin ve bu asil duruşun bir sonucudur" dedi.

Bu toprakların yalnızca yakın tarihin değil, bin yıllık bir medeniyet yürüyüşünün de tanığı olduğunu belirten Çakır, Malazgirt'te kazanılan büyük zaferle Anadolu'nun kapılarının açıldığını, Sultan Alparslan ve askerlerinin ise sadece bir savaş kazanmakla kalmayıp bu coğrafyaya bir ruh, kimlik ve istikamet kazandırdığını ifade ederek, "O gün atılan adımlar, bugün üzerinde yaşadığımız vatanın temelini oluşturdu. ve bizler, o mirasın emanetçileri olarak, geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürümek zorundayız. Bugün Muş'umuz, geçmişin zorluklarından aldığı güçle her geçen gün daha da gelişen, büyüyen ve geleceğe umutla bakan bir şehir haline gelmektedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal yaşama kadar pek çok alanda hayata geçirilen yatırımlar, devletimizin güçlü iradesinin ve milletimizin kararlılığının en somut göstergesidir. Bu vesileyle, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109'uncu yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 30 Nisan Kurtuluş Günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Daha sonra şiirlenin okunduğu, halk oyunların ve müzik gösterisinin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşüyle son bulan programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Vali Yardımcıları Tahir Yılmaz, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

