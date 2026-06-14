Muş'un üç dilli ilçesi Hasköy: 7'den 70'e herkes Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuşuyor

Muş'un Hasköy ilçesinde nesilden nesile aktarılan çok dilli yaşam kültürü dikkat çekiyor. İlçedeki vatandaşların büyük bölümü Türkçe, Kürtçe ve Arapçayı akıcı şekilde konuşurken, çocuklar da bu üç dili küçük yaşlardan itibaren öğrenerek büyüyor.

Hasköy'de yaşayan 70 yaşındaki Fetullah Gülen, ailelerinin kökeninin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, Arapçanın atalarından miras kaldığını, Kürtçe ve Türkçenin ise zaman içerisinde yaşadıkları coğrafyanın etkisiyle öğrenildiğini söyledi. Ailesinin tarihine ilişkin bilgiler aktaran Gülen, dedelerinin Kerbela olayından sonra Anadolu'ya göç ettiğini ifade etti. Gülen, "Dedelerimiz Arapça konuşuyordu. Daha sonra burada yaşayan Kürt toplumuyla iç içe oldukları için Kürtçeyi öğrendiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türkçe de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Biz hem Arapça hem Kürtçe hem de Türkçeyi biliyoruz. Bu dilleri çocuklarımıza ve torunlarımıza da öğretiyoruz" dedi.

Hasköy'de üç dilin bir arada yaşatıldığını belirten Gülen, ilçede farklı yaş gruplarındaki insanların günlük hayatta bu dilleri rahatlıkla kullanabildiğini ifade etti.

Ailesinin üç dili de konuştuğunu söyleyen Eslem Ödemiş ise "Annem ve babam Arapça biliyor. Ailece Arap kökenliyiz. Bunun yanında Türkçe ve Kürtçeyi de biliyoruz. Küçüklüğümüzden beri ailemiz bize bu dilleri öğretti. Hasköy'de birçok kişi üç dili de konuşabiliyor" diye konuştu.

Ebrar Ödemiş de ailesinin Türkçe, Kürtçe ve Arapçayı günlük hayatta kullandığını belirterek, "Ben de küçük yaştan itibaren bu üç dili öğrenmeye başladım. Hasköy'de insanlar farklı dilleri bir arada konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hasköy'de kuşaktan kuşağa aktarılan çok dilli yaşam kültürü, ilçenin sosyal yapısının önemli bir parçası olarak varlığını sürdürürken, farklı dillerin aynı aile içerisinde yaşatılması da bölgenin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı