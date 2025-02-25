Muş'ta Teneffüste Başına Buz Kütlesi Düşen Öğrencinin Tedavisi Devam Ediyor

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda teneffüste başına buz kütlesi düşen öğrencinin tedavisi Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Dün, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.E.E, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düşmüş, ilk müdahalesi olay yerinden yapıldıktan sonra önce Muş Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır'a Dicle Üniversitesine sevk edilmişti.

Yoğun bakıma alınan M.E.E.'nin tedavisinin devam ettiği, konuşur durumda ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR