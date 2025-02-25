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Muş'ta Teneffüste Başına Buz Kütlesi Düşen Öğrencinin Tedavisi Devam Ediyor

Muş'ta Teneffüste Başına Buz Kütlesi Düşen Öğrencinin Tedavisi Devam Ediyor
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Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda teneffüs sırasında başına buz kütlesi düşen 9 yaşındaki M.E.E.'nin tedavisi Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor. Öğrencinin bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenildi.

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda teneffüste başına buz kütlesi düşen öğrencinin tedavisi Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Dün, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.E.E, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düşmüş, ilk müdahalesi olay yerinden yapıldıktan sonra önce Muş Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır'a Dicle Üniversitesine sevk edilmişti.

Yoğun bakıma alınan M.E.E.'nin tedavisinin devam ettiği, konuşur durumda ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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