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Muş'ta sosyal hizmet mobil aracı Yaygın ve Konukbekler'de vatandaşları bilgilendirdi

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Muş'ta sosyal hizmet mobil aracı Yaygın ve Konukbekler'de vatandaşları bilgilendirdi
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Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki mobil araç, Yaygın ve Konukbekler beldelerinde sosyal hizmet bilgilendirmesi yaptı. Ekipler, vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirdi.

Muş'ta vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme ve yönlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmet Merkezi Mobil Aracı ile Yaygın ve Konukbekler beldeleri ziyaret edilerek vatandaşlara sosyal hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mobil araç aracılığıyla vatandaşlara ulaşan ekipler, sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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