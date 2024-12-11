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Muş'ta Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi: 8 Yaralı

Muş'ta Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi: 8 Yaralı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan servis aracı yoğun sis ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada 7'si öğretmen 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Malazgirt Kaymakamı, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, sabah saatlerinde servisin devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmenleri ziyaret etti.

Malazgirt-Ahlat kara yolunda öğretmenleri taşıyan servis aracının yoğun sis ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 7'si öğretmen 8 kişi yaralanarak Malazgirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kazanın ardından Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, hastaneye giderek yaralı öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Göksu Bayram, öğretmenlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirten yetkililer, bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin artırılacağını ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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