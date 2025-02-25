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Muş'ta başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı

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Muş'ta bir ilkokul öğrencisi, okul bahçesinde oynarken 4 katlı binanın çatısından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, öğrenci hastaneye sevk edildi.

Muş'ta ilkokul 4. sınıf öğrencisi, teneffüste okul bahçesinde oynarken çatından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi. Olay okulun güvenlik kamerasına da yansırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Muş'ta başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Yerel
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