Muş'ta Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Muş'ta Miraç Kandili, camilerde yapılan dualar ve ibadetlerle ihya edildi. İmam Şafi Camii'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, manevi bir atmosferde birlikte ibadet etti.

Muş'ta vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak dua ve ibadetlerle mübarek geceyi ihya etti.

Muş'ta Miraç Kandili, başta İmam Şafi Camii olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde düzenlenen programlarla dualar ve ibadetler eşliğinde idrak edildi. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İmam Şafi Camii'nde düzenlenen özel programa çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi dolduran cemaat, Miraç'ın anlam ve önemine ilişkin verilen vaazları dinledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve eller semaya açılarak dualar edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu gecede vatandaşlar hep birlikte ibadet etti.

Miraç Kandili programı, yapılan duaların ardından sona ererken, vatandaşlar mübarek gecenin huzur ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
