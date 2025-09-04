Muş'ta Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla idrak edilen Mevlit Kandili, Muş'ta da dualarla kutlandı.

Kentte yatsı namazı için İmam-ı Şafii Camisi'ne gelen vatandaşlar, kılınan namazın ardından düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualar okundu. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlar, Hazreti Peygamber'in örnek hayatından kesitlerin hatırlatıldığı sohbetleri dinleyerek kandili idrak etti.

İmam Şafii Camii'nde görev yapan Din Görevlisi Muhammed Fecri Yıldırım, yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve Peygamber sevgisinin önemine vurgu yaparak, "Mevlid-i Nebi Haftası'nın İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek ve coşkulu günün camimizde icra edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Farklı renklerden, dillerden ve ırklardan insanların Peygamber sevgisi etrafında buluşmaları bizim için en değerli hazinelerden biridir. Renklerin, dillerin ve coğrafyaların sahibi Allah'tır. Bunlara yanlış bir gözle bakmak, Allah'a karşı büyük bir saygısızlık olur. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'de mübarek bir kandil olarak bizlere tanıtmıştır. Bizler de onun açtığı yoldan yürüyerek, gösterdiği ışığı takip ederek genç nesillere örnek olmalı, bu sevdayı geleceğe taşımak için gayret etmeliyiz. Büyüklerimiz Peygamber sevgisini gençlere aşılamakla sorumludur; gençlerimiz ise bu sevgiyi geleceğe taşıma mesuliyetini omuzlamalıdır. Biz inanıyoruz ki ülkemizin evlatları, bütün renkleriyle bu davayı insanlığa mal ederek bu ağır sorumluluğu layıkıyla üstlenecektir. Rabbim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün gençlerimizin şefaatine nail eylesin. Bizleri Peygamber'e layık bir ümmet, Allah'a layık bir kul eylesin. Kalbiniz mübarek olsun" dedi. - MUŞ