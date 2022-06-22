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Muş'ta koyun kırkımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Uğur Ulu - Yerel
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Muş'ta koyun kırkımına başlandıMUŞ Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler, koyunlarını kırkmaya başladı.

Muş'ta koyun kırkımına başlandı

MUŞ Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler, koyunlarını kırkmaya başladı.

Muş'un yaylalarında otlatılan koyun ve kuzular, hava sıcaklığının artması ile birlikte kırkılmaya başlandı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını otlatan köylüler, hayvanlardan daha fazla verim elde edebilmek için yünlerini kırkıyor. Merkeze bağlı Kurtik Dağı ve Üçevler ile Ilıca köyü yaylalarına çıkan vatandaşlar, koyunların yünlerini kırkarak elde edilen yünleri yatak yapılması için satışa çıkartıyor.

Ilıca köyünde hayvancılık yapan besici Mehmet Şerif Çetinbaş, koyun kırkma mevsiminin başladığını ve bu işin çok zor olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte yardımlaşarak koyunların kırkımını yaptıklarını anlatan Çetinbaş, "Bir koyunu kırkmamız 5-10 dakikamızı alıyor. Günde 50-60 arasında koyun kırkıyoruz. Yünün kilosunu 4 liraya satıyoruz. Herkes bu mesleği yapamaz. Koyunun kırkım için bir düzeni var. Düzen bozulduğu zaman koyunlar telef olabilir. Makası bilinçsiz vurunca yara olabilir ve o bölge kurtlanır. Bende bu mesleği dedemden, babamdan öğrendim. Geleneğimizdir. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. 30 yıldan bu yana bu işi yapıyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Yerel

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