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Muş'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yunus Yavuz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Muş'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yunus Yavuz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz için düzenlenen cenaze töreninde meslektaşları ve yakınları bir araya geldi. Yavuz'un naaşı Türk bayrağına sarılı olarak mühendislik bina önüne getirildi ve özel dualar ile helallik istendi.

Muş'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Yunus Yavuz için cenaze töreni düzenlendi.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 34 yaşında evli ve bir çocuk babası Yunus Yavuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında emniyet binası önüne getirildi. Acı haberi alan Yavuz'un eşi ve akrabaları Muş'a geldi. Ayakta durmakta zorlanan eşini kadın polisler teselli etti.

Burada düzenlenen törende, Yavuz'un öz geçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törende, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve Yavuz için helallik istendi.

Törene katılan İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, polis memurları ve Yavuz'un arkadaşları aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.

Törenin ardından cenaze, memleketi Elazığ'a uğurlandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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