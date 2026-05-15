Heyelan nedeniyle kapanan Muş Çavuştepe-Üçevler grup yolu açıldı

Muş Çavuştepe-Üçevler grup yolunda yağış ve eriyen kar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, yüksek kesimlerde etkili olan yağış ve eriyen kar kütleleri nedeniyle grup yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kar ve toprak kütleleri yolu kapatırken, bölgede ulaşım bir süre durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol üzerinde temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açılırken, bölgede bekleyen araçlar da yollarına devam etti.

Heyelanda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
