Heyelan nedeniyle kapanan Muş Çavuştepe-Üçevler grup yolu açıldı

Muş Çavuştepe-Üçevler grup yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, yüksek kesimlerde etkili olan yağış ve eriyen kar kütleleri nedeniyle grup yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kar ve toprak kütleleri yolu kapatırken, bölgede ulaşım bir süre durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol üzerinde temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açılırken, bölgede bekleyen araçlar da yollarına devam etti.

Heyelanda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı öğrenildi. - MUŞ

