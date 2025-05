Muş'ta Doğa Yürüyüşleri Etkinliği Düzenlendi

Muş'un doğal güzellikleri yürüyüşlerle tanıtılıyor

Muş'ta doğa yürüyüşleri rotaları genişliyor

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, doğaseverlerle birlikte kentin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek ve tanıtmak amacıyla yürüyüş etkinliklerine katıldı.

Muş Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Genç Adımlar Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında doğa tutkunları, 2 bin 100 rakımlı Ilıca Yaylası'nda bir araya geldi. Turna Gölü'nden başlayan yürüyüşte Vali Avni Çakır ve katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tamamlayarak doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Doğanın canlanmasıyla birlikte her hafta farklı bölgelerde yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, Muş'un doğal zenginliklerini ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Yaylada müzik eşliğinde halay çeken katılımcılar, etkinliği eğlenceli anlarla noktaladı. Muş Valisi Avni Çakır, her hafta fırsat buldukça doğa yürüyüşü yaptıklarını belirterek, "Muşlular bu sahip oldukları güzelliklerin bence farkında değil. Bu rotaları, hem Muşlulara hem de doğaseverlere göstermek istiyoruz. 2100 rakımlı Ilıca Yaylası'ndayız. Güzel bir bölge. Her türlü vasıta çok rahat bir şekilde buraya gelebilir. Burası yaz mevsiminde çiçekleriyle, yeşillikleriyle solmayan her zaman için doğaseverleri bekliyor. Bizler de zaman buldukça bu etkinliklere katılıyoruz. Muş'ta doğa yürüyüşleri gerçekleştiren gruplar var. Bugün Genç Adımlar Derneği ile beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. AFAD'ımız da bu etkinlikleri düzenliyor. Doğaseverlerle çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çok daha güzel bir katılım oluyor. Doğa tutkunlarını yürüyüşlere davet ediyorum. Bu yürüyüşlere katılmak isteyenler AFAD ve dernek ile iletişime geçebilirler. AFAD ekipleri yaz ve kışın çeşitli tatbikatlar, kamp ve doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyor" dedi.

Doğaseverlerden Sevil Polat da, "Genç Adımlar Derneği ile Ilıca Yaylası'na geldik. Burada 5 kilometre yol yürüdük. Akabinde piknik alanına geldik. Valimiz bize eşlik etti. Köfte, ekmek dağıttılar. Güzel bir organizasyon. Herkesi beklerim. Doğa ve manzara çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Doğaseverlerden Seval Çelik de, "Bugün yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş rotamız vardı. Turna Gölü'nden Ilıca Yaylası'na kadar yürüdük ve gerçekten çok keyif aldık. Ortam son derece güzeldi. AFAD'ın köfte ekmek ikramı da etkinliğe ayrı bir renk kattı. Yürüyüş boyunca harika rotalar keşfettik. Bir yanımızda Zovasar Dağı, diğer yanımızda ise Andok Dağları vardı. Manzara gerçekten muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Tahir Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan ve doğa tutkunları katıldı.