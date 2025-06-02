Muş'ta Çoban, Anneleri Ölmüş Kurt Yavrularını Kurtardı

Muş'ta Çoban, Anneleri Ölmüş Kurt Yavrularını Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Karaağaçlı beldesinde bir çoban, anneleri ölmüş vaziyette bulduğu 5 kurt yavrusuna sahip çıkarak onlara süt vermeye başladı. Kardeşiyle birlikte yavrulara bakarak devletin yardımını bekleyen Ömer Yakışan, yavrulara olan bağlılığını dile getirdi.

Muş'un Karaağaçlı beldesinde bulunan yaylada hayvancılıkla uğraşan bir aile, anneleri ölmüş halde bulunan kurt yavrularını kurtardı.

Karaağaç beldesine bağlı İskender Yaylası'nda hayvan otlatan bir çoban, anneleri ölmüş halde bulduğu kurt yavrularını kurtardı. Çoban Ömer, yaylada hayvan otlattığı esnada otların arasında hareketsiz şekilde yatan 5 kurt yavrusu fark etti. Yavruların annesinin öldüğünü gören Ömer, durumu ailesine bildirerek yavruları yaylaya getirdi.

Ölmek üzere olan yavrular, çoban Ömer Yakışan ve kardeşi Asiye Yakışan, birlikte verdiği sütle hayata tutundu. Burada kardeşi Asiye ile birlikte yavrulara süt vererek bakımlarını yapan Çoban Ömer ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek yetkililerden yardım talep etti.

İlk anda ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen 9 yaşındaki Asiye Yakışan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Abim yaylada koyunları otlatırken anneleri ölmüş kurt yavrularını bulmuş. Montunun içine koyup eve getirdi. Çok halsizlerdi, titriyorlardı. Yavrular ölmek üzereydi. Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra süt verdik, biraz toparladılar. O andan sonra onlara bağlandım. Onlarla ilgilendikçe beni sevmeye başladılar, ben de onları çok sevdim. Titriyorlardı, şimdi biraz daha iyiler. Devlet gelip alana kadar ben onlara bakacağım. Abime dedim ki, bunları büyütelim. Ama abim 'Biz büyütemeyiz, devlet daha iyi bakar' dedi. Sonra doğaya bırakırlar. O zamana kadar her gün onlara süt verip ilgileneceğim. Anneleri babaları koyunlarımıza zarar vermiş olabilir ama ben bu yavruları çok sevdim. Ayrılmak beni üzer ama yaşasınlar istiyorum."

Yavrular için yetkililere telefon açan Asiye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin en kısa sürede bölgeye gelerek kurt yavrularını almasını bekliyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.