Muş'ta Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi Toplantısı

Muş'ta "Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, ailenin korunmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, kadının sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve il genelinde farkındalık ile eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. - MUŞ