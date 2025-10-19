Haberler

Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü töreninde, muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelerek muhtarlığın önemine vurgu yaptılar. Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı, muhtarların devlet ve halk arasında bir köprü olduğunu belirtti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; ilçe protokolü, muhtarlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Malazgirt Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman, muhtarlık müessesesinin Türk demokrasisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Başkan Özkahraman, "Muhtarlarımız, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören en önemli temsilcilerdir. Halkın dertlerine ortak olan, her an ulaşılabilen, mahalle ve köylerimizin sorunlarını birebir takip eden bir görev üstleniyoruz. Bugün, bu önemli görevi fedakarlıkla sürdüren tüm muhtarlarımızın gününü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.