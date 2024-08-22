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Muş Ovası'nda hayvanları erkekler sağıyor

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Muş Ovası'nda hasadın tamamlanması ile birlikte yaylalardan dönen ve sezon sonuna kadar burada otlatılacak olan hayvanları kadınlar değil erkekler sağıyor.

Muş Ovası'nda hasadın tamamlanması ile birlikte yaylalardan dönen ve sezon sonuna kadar burada otlatılacak olan hayvanları kadınlar değil erkekler sağıyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip Muş Ovası'ndaki besiciler, hayvancılık faaliyetlerini tüm zorluklara rağmen sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Hasköy ilçesinde hayvancılık yapan besiciler, yaz sonuna kadar hayvanlarını ovada otlatıyor. Kış mevsiminin kendini hissettirmesi ile birlikte bazı besiciler güney illerine göç ediyor.

Günde iki defa hayvan sağımı yapan erkek berivanlar, kadınların her zaman sağım için zamanı olmadığını dile getirdi. Günlük yaşamlarında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan sağan erkek berivanlar, sütleri bidonlara doldurduktan sonra belirli aralıklarla gelen mandıracılara satıyor.

Eşine koyunları sağma konusunda yardımcı olduğunu söyleyen besicilerden Avni Paçal, kadınların hem sabah hem de akşam sağıma yetişmediklerini belirterek, "Kadınların üzerinde çok fazla iş yükü olunca bizlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bu işi sürekli yapıyoruz. Eşlerimize sağım konusunda yardım ediyoruz. Bu sıcakta her gün hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu işten başka bir iş ile ilgilenmiyoruz. Severek ve isteyerek yapıyoruz. Hayvanları çok seviyoruz" dedi.

Dededen kalma hayvancılık işi ile uğraştıklarını söyleyen Mehmet Mengi ise "Besicilik mesleğimiz dedelerimizden bizlere kaldı. Eşlerimize sağım konusunda destek oluyoruz. Hayvanları seviyoruz. Bizim de görevimiz bu. Sadece hayvanlarımızın suyu eksik. 20 yıldır da çobanlık mesleğini gururla icra ediyorum. Hayvanlarımızın içme suyu eksik. Yetkililerin bize bir su kanalı açmasını istiyoruz. Hayvanlarımız susuz. Bu açıdan çok mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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