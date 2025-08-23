Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nden Önemli Proje

Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nden Önemli Proje
Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, 'Gençliğine İyi Bak 2' projesi ile halka yönelik saha çalışmaları başlattı. Dernek, vatandaşların uyuşturucuyla mücadeledeki görüşlerini topluyor ve rapor haline getiriyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin "Gençliğine İyi Bak 2" projesi kapsamında halka yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği tarafından yürütülen proje çerçevesinde ekipler, vatandaşlarla birebir temas kurarak, uyuşturucuyla mücadele konusunda görüş ve düşüncelerini dinliyor. Halkın özgün ifadeleri kayıt altına alınarak, rapor haline getirilecek.

Toplumun uyuşturucuyla mücadeleye verdiği desteğin kendilerine güç verdiğini belirten Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, "Bu çalışma ile halkımızın duyarlılığı bizlere umut aşılıyor. Halkımızın bu mücadeleye verdiği destek, geleceğimiz olan gençler için atılan en kıymetli adımlardan biridir. Bu sürece katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Sayın valimizin öncülüğünde Muş'un evlatları için hep beraber ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede topyekün mücadele etmek lazım" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
