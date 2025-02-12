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Muş Emniyet Müdürlüğü'nden Özel Harekat Polislerinin Zorlu Görev Anları

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden Özel Harekat Polislerinin Zorlu Görev Anları
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Muş Emniyet Müdürlüğü, Kurtik Dağı'nda görev yapan Özel Harekat polislerinin zorlu arazi şartlarındaki anlarını içeren etkileyici bir video paylaştı. Video, yaz ve kış dönemindeki görüntüleri bir araya getirerek büyük ilgi gördü.

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kurtik Dağı'nda görev yapan Özel Harekat polislerinin zorlu arazi şartlarındaki görev anlarını içeren etkileyici bir video paylaştı. Karla kaplı dağda çekilen görüntüler, aynı noktada yaz mevsiminde kaydedilen karelerle birlikte sunulunca büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, terörle mücadelede etkin görev üstlenen Özel Harekat polisleri, güvenlik operasyonlarını başarıyla sürdürerek vatandaşlara güven, suç unsurlarına ise korku salmaya devam ediyor. Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timlerin Kurtik Dağı'nda gerçekleştirdiği arazi taraması sırasında kaydedilen görüntülerde, özellikle kamuflaj tekniğiyle adeta görünmez hale gelen keskin nişancı dikkat çekti. Paylaşılan videonun sonunda ortaya çıkan sürpriz sahne izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntüler, güvenlik güçlerinin zorlu doğa şartlarındaki görev bilincini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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