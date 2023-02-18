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Muş ekibi 300 saat sonra bir ineği canlı çıkardı

Yerel Haberler

Muş ekibi 300 saat sonra bir ineği canlı çıkardı

Muş Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını devam ettiren ekipler, bir büyükbaş hayvanı canlı olarak enkaz altından çıkardı.

Muş Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını devam ettiren ekipler, bir büyükbaş hayvanı canlı olarak enkaz altından çıkardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından deprem sonrası Kahramanmaraş Nurhak'ta görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün talimatlarıyla ilçede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Kullar Mahallesi'nde çalışma yürüten Muş ekibi, depremin üstünden 300 saat geçmesine rağmen enkaz altında bir büyükbaş hayvana ulaştı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu canlı olarak çıkarılan hayvan, battaniyelere sarılarak sahibine teslim edildi. Hayvanına canlı olarak kavuşan besici, Muş ekibine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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