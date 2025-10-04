Muş Alparslan Üniversitesi'nde Engelli Asansörü Çalışmıyor

Muş Alparslan Üniversitesi'nde açıldığı günden bu yana çalışmayan asansör nedeniyle 15 basamaklı merdiveni kullanmak zorunda kalan engelli vatandaşlar tepki gösterdi.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi protokol girişinde bulunan 15 basamaklı merdiven, fiziksel engelli vatandaşların giriş çıkışını güçleştiriyor. Fakülte girişine yapılan engelli asansörünün ise açıldığı günden bu yana hiç çalışmadığı öğrenildi. Engelli vatandaşların kuruma erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan asansörün devre dışı olması, büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, fakülteye girişte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemelerin işlevsiz kalması tepki toplarken, konunun ne zaman çözüleceği merak ediliyor.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, fakültede düzenlenen programlara davet edildiklerinde girişte büyük zorluk yaşadıklarını belirtti. Engelli asansörünün açıldığı günden bu yana çalışmadığını söyleyen Korkmaz, "Bazen programlar olduğunda bizi davet ediyorlar, biz de iştirak ediyoruz. Ancak programlara geldiğimizde, ne yazık ki yeni yapılmasına rağmen engelli asansörünün çalışmadığını görüyoruz. Engelli asansörünün çalışması için yetkililerden birinin engelli olması mı gerekiyor? Bizim ne zorluklarla buralara çıktığımızı gördünüz. Bu anlamda gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ve sorunumuzun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Burası protokol girişidir, burada çeşitli programlar düzenleniyor. Bizi programlara davet ediyorlar, biz de icabet etmek için geliyoruz. Fakat videoda da görüldüğü gibi güvenliğin yardımıyla engelli arkadaşımız tekerlekli sandalye ile merdivenlerden indirildi. Ben de çok zor şartlarda merdivenleri indim. Gerçekten bu konuda büyük sıkıntı yaşıyoruz" dedi. - MUŞ