Murgul Siyanüre Hayır Platformu Ankara'ya Gidiyor: "Tank Liçi Projesine İdk'da İtiraz Edeceğiz"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN ) - Murgul Siyanüre Hayır Platformu, 31 Temmuz'da yapılacak İDK toplantısında Tank Liçi Projesi'ne ilişkin itirazlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ileteceklerini açıkladı.

Artvin'in Murgul ilçesinde yapılması planlanan Tank Liçi Projesi'ne karşı mücadele yürüten Murgul Siyanüre Hayır Platformu, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Platform, projenin 31 Temmuz 2026'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında ele alınacağını belirterek, toplantıya katılarak itirazlarını bir kez daha Bakanlık nezdinde dile getireceklerini açıkladı.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, Murgul'un doğasını, su kaynaklarını ve yaşam alanlarını korumak amacıyla Ankara'da düzenlenecek İDK toplantısına katılım sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Murgul Siyanüre Hayır Platformu olarak, Murgul'un doğasını, suyunu ve yaşam alanlarını savunmak amacıyla Ankara'da yapılacak İDK toplantısına katılacak, itirazlarımızı Bakanlık nezdinde bir kez daha dile getireceğiz" denildi.

Platform, Bakanlık tarafından izin verilen alanda basın açıklaması da gerçekleştireceklerini belirterek, Ankara'ya kendi imkanlarıyla gelerek sürece destek vermek isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Ankara'ya kendi imkanlarıyla gelerek bu süreçte bizlere destek vermek isteyen hemşehrilerimizin bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz. Murgul'un geleceği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA