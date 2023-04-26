Muratpaşa Belediyesi Kırcami Komşu Evi'nde 'Sanat ve Temellük' Çalıştayı

Muratpaşa Belediyesi'nin Kırcami Komşu Evi kursiyeleri, küratörlüğünü ressam Ayşe Özmak Mercan'ın yaptığı 'Sanat ve Temellük' başlıklı çalıştayda Türk resim sanatının büyük ustalarının eserlerini yeniden yorumladı.

'Sanat ve Temellük' başlıklı çalıştayda; Nazmi Ziya Güran, Fahrünnisa Zeyd, İbrahim Çallı ve Osman Hamdi Bey gibi ünlü Türk resim sanatçılarının da aralarında bulunduğu ressamların eserleri, reprodüksiyon tekniği ile kursiyerlerin elinden yeniden hayat buldu.

Kırcami Komşu Evi'nin kursiyerlerden Hatice Tunçbilek, belediyenin sağladığı imkanların çok iyi olduğunu belirterek, "Dana 2-3 aydır resim yapıyorum. Çok yeniyim daha. Ama en azından duvara asılabilir nitelikte. Şanslıyım" dedi.

75 yaşındaki Ferda Nurhayat Boran da Komşu Evi'nin kendisine terapi gibi geldiğini paylaşarak, "Bu yaşımda sosyal hayatın içinde bulunmak çok güzel. Ben, Nazmi Ziya Güran'ın eserini tuale aktardım. Nazmi Ziya'nın resimlerini yaptıktan sonra onun çerçevesinin içinde kendime has bir resim yapıyorum. Taksim Anıtı'nı yapmıştım şimdi Antalya'nın Cumhuriyet anıtını, Atamın anıtını yapıyorum çok gururluyum" diye konuştu.