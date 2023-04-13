Muratpaşa Belediyesi Emıtt'te 'Kaleiçi' Temasıyla Kenti Tanıtıyor

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) 'Kaleiçi' temasıyla kenti tanıtıyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün kapılarını açan EMITT, 15 Nisan'a kadar 30 ülkeden 600'e yakın katılımcıyı ve 40 binin üzerinde sektör temsilcisini ağırlayacak. Muratpaşa Belediyesi de fuarda Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin tanıtıldığı stantla yer aldı. 50 metrekarelik stant alanına sahip Muratpaşa Belediyesi'nin bu yılki fuar teması ise 'Kaleiçi'nin Antik Bakışları' oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, fuarda belediye standında Antalya'nın tarihi kent merkezini tanıtırken aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu ziyaretçileri ağırladı. Başkan Uysal, 2014'ten itibaren Kaleiçi merkezli bir destinasyon tanıtımını sürdürdüklerini ve bu çalışmaların sonucunda Antalya'nın tarihi kent merkezinde 12 ay devam eden bir turizm hareketliliğinin sağlandığına dikkat çekti.