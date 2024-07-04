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Muratdere Kadın Girişim Kooperatifine Narkotik Polisi Anne Eğitimi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Muratdere Kadın Girişim Kooperatifinde çalışanlara ve köyde yaşayan anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muratdere Kadın Girişim Kooperatif çalışanları bilgilendirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Bozüyük Muratdere köyünde faaliyet gösteren Muratdere Kadın Girişim Kooperatifi çalışanları ve köyde yaşayan anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verilerek, dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Broşür dağıtımı yapılarak önemli konuların altı çizildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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