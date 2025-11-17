Murat Sürmeli Alanya'daki Çalıştaya Katıldı

Gazeteci Murat Sürmeli, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen çalıştaya katılarak Kırşehirli gazetecileri temsil etti.

Alanında uzman gazeteci ve siyasetçilerle bir araya gelen Sürmeli, Kırşehir'in mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve kentin ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay, 40'tan fazla ülkeden gazetecinin katılımıyla ulusal ve uluslararası medya temsilcilerini buluştururken; medya diplomasisi, dijital habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi başlıklarda önemli oturumlara ev sahipliği yaptı. Kırşehir basınını temsilen programda yer alan Sürmeli, "Gazetecilik mesleği sürdürülebilirliği ve gelişen teknolojiye ayak uydurmasıyla önemli bir ivme kazandı. Kırşehir'de değişen teknolojiyi takip ederken aynı zaman da basın etiği ve şehirdeki imkanları doğru şekilde değerlendiriyoruz" dedi. - KIRŞEHİR