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Murat Karayalçın Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti

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Murat Karayalçın'ı ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yapılan çalışmalarla ve Marmaris ile ilgili bilgiler veren Başkan Mehmet Oktay, tarımsal faaliyetlere ağırlık verdiklerini ve turizm anlayışlarını geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Ziyarette Marmaris, Türkiye gündemi ve yerel seçimler konuşuldu.

Murat Karayalçın'ı ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti 50. Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve SHP eski Genel Başkanlarından Murat Karayalçın, Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti. İçmeler Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan yardımcıları hazır bulundu. Ziyarette Marmaris, Türkiye gündemi ve yerel seçimler konuşuldu.

Yapılan çalışmalarla ve Marmaris ile ilgili bilgiler veren Başkan Mehmet Oktay, "Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal çalışmalar ve tarımsal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Halk kafe, halk ekmek gibi hizmetleri uygulamaya başladık. Tarımda ise kooperatif kurarak halkımızı üretime teşvik ediyoruz. Marmaris'in yer fıstığına coğrafi işaret aldık. Ayrıca çam balı da coğrafi işaretli. Defne konusunda da önemli çalışmalarımız var. Turizm kenti Marmaris'te sezonu 12 aya yayabilmek ve farklı turizm anlayışları geliştirmek için de paydaşlarımızla birlikte çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Tarımın belediyelerin de hizmet alanına girdiğini ifade eden Karayalçın ise "Bizim belediyelerimiz 2019'dan bu yana bence çok başarılı işlere imza atıyorlar. Başkanlarımızın tarım sektörüne ilgi duymalarını önemsiyoruz. Sizleri de bu yaptığınız çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediyespor'un formasının hediye edildiği ziyarete CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Suzan Zift, Burak Demirtaş ve meclis üyeleri de hazır bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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