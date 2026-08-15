Munzur ve Pülümür Nehirleri Yağışlarla İki Farklı Renkte Aktı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışların ardından, kentin iki önemli akarsuyu olan Munzur ve Pülümür nehirleri farklı renklere bürünerek dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

Munzur Dağları'ndan doğarak Keban Baraj Gölü'ne doğru ilerleyen Munzur Nehri, yağışlara rağmen berraklığını büyük ölçüde korudu. Pülümür Nehri ise mavi ve yeşil tonlarda akan Munzur Nehri'nin aksine kahverengi ve bulanık bir görünüme büründü. Pülümür Nehri'ndeki bu görüntüye, bölgede etkili olan yağışların ardından taşıdığı sediment ve toprak sebep oldu.

İki nehrin kent merkezinde buluştuğu noktada ise yağışların ardından dikkat çekici bir doğa manzarası ortaya çıktı. Farklı renk ve berraklıktaki iki nehrin suları, birleşme noktasında bir süre belirgin bir hat oluşturarak yan yana aktı. Özellikle birleşim noktasında iki farklı renkteki su kütlesinin birbirinden belirgin şekilde ayrılması, bölgeyi görenlerin ilgisini çekti.

Ortaya çıkan görüntü, kent sakinleri ve Tunceli'yi ziyaret edenler tarafından cep telefonları ve kameralarla kaydedildi. Yağışların ardından oluşan bu doğal görüntü, Munzur ve Pülümür vadilerinin farklı coğrafi özelliklerini aynı karede gözler önüne sererken, Tunceli'nin kent merkezinde doğayla iç içe yapısını da bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: ANKA