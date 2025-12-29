Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Kar yağışının ardından Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü. Munzur Dağları'ndan süzülen dereler, karla kaplanan vadiler ve sisle bütünleşen orman dokusu, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Doğu Anadolu'nun en önemli doğal alanlarından Munzur Vadisi, 1971 yılında milli park ilan edildi. Yaklaşık 42 bin hektarlık geniş bir alanı kapsayan park zengin florası, endemik bitki türleri ve yaban hayatıyla Türkiye'nin en değerli ekosistemlerinden biri kabul ediliyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, dağ keçilerinin yanı sıra çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Parkta ayı, kurt, tilki, vaşak, yaban domuzu gibi memeliler ile kaya kartalı, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuş türleri doğal yaşamlarını sürdürüyor. Zengin fauna yapısı sayesinde Munzur Vadisi, biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli alanlarından biri olarak gösteriliyor.

Kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dağ keçileri sıkça görülmeye başladı. Sarp kayalıklarda sürüler halinde dolaşan dağ keçileri, beyaz örtüyle bütünleşen görüntüleriyle dikkati çekiyor.

Munzur Vadisi, yalnızca yaban hayatıyla değil; kutsal kabul edilen gözeleri, akarsuları ve dağ silsileleriyle de Tunceli coğrafyasının belleğinde özel bir yere sahip.

Beyaz örtüyle bütünleşen dağlar, vadiler ve yaban hayvanlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı, kış mevsiminde de doğanın tüm renklerini ve canlılığını yansıtmaya devam ediyor.