Münih Havalimanı Dron Tehdidi Nedeniyle Yeniden Kapandı

Münih Havalimanı Dron Tehdidi Nedeniyle Yeniden Kapandı
Güncelleme:
Almanya'nın Münih Havalimanı, bu akşam dron tespit edilmesi nedeniyle tüm uçuşlara kapatıldı. Daha önce de aynı tehdit nedeniyle 32 uçuş iptal olmuştu.

Almanya'daki Münih Havalimanı bu akşam yeniden dron tespit edilmesi nedeniyle bir kez daha tüm uçuşlara kapatıldı.

Almanya'nın güneyinde yer alan ve ülkenin en önemli havalimanlarından biri olan Münih havalimanı üstünde bir kez daha dron tespit edildi. Münih Havalimanı polisinin yaptığı açıklamaya göre dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistleri yerel saat ile 21.28'den itibaren kapatıldı. Münih Havalimanı'na iniş yapması beklenen uçaklarsa çevre şehirlere yönlendirildi.

Bir önceki günde dron tehdidi nedeniyle kapatılmıştı

Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde 2 Ekim perşembe akşamı dron görülmüş bunun üzerine 32 uçuş iptal olmuş, inişi planlanan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilmişti. 3 bin yolcu ise havalimanında mahsur kalmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sırasında söz konusu dronun Münih Havalimanı yakınlarındaki Alman Silahlı Kuvvetlerinin bir üssünün üzerinde seyrettiği belirlenmişti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
