Mümtaz Turhan'ı öğrenciler anlattı

Erzurum-Merkez Palandöken ilçesindeki Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarına ismi verilen Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ı geniş kitlelere tanıtmak amacı ile bir panel düzenlediler.

Erzurum-Merkez Palandöken ilçesindeki Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarına ismi verilen Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ı geniş kitlelere tanıtmak amacı ile bir panel düzenlediler.

Palandöken Belediyesine ait Efkan Ala Kültür Merkezindeki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ülkemizde başta okullar olmak üzere spor tesisleri, hastaneler ya da cadde ve sokaklara, topluma mal olmuş kişilerle devlet adamları, bilim insanları, sporcu ve sanatçıların adının verildiğini anımsatan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Gergit, şunları söyledi:

"Günümüz genç kuşaklarının adını pek duymadıkları, 60 yıllık ömrüne önemli bilimsel çalışmalar sığdırmış, 1950'li yıllarda Türkiye'nin kalkınma meselelerini, kültür değişimlerini farklı bakış açısıyla ele almış Mümtaz Turhan'ı aramızdan ayrılışının 54'üncü yılında anmak istedik. İsmini şerefle taşıdığımız bilim insanını, genç kuşaklara tanıtmak amacıyla bu paneli düzenledik. Panelimizin hazırlanmasına katkı yapan okulumuz edebiyat öğretmenlerine, başta da Mehmet Uzunoğlu arkadaşıma teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimi gönülden kutluyorum."

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da yaptığı konuşmada öğrencilere çeşitli öğütlerde bulundu. Kitap okumanın önemine vurgu yapan Seyfullah Karapınar, panele katkı sunan öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına armağan edilen 'Türk düşüncesinde bir vaha Mümtaz Turhan' panelinde öğrencilerden Sıla Soydam, moderatör olarak görev yaptı. Yine öğrencilerden Züleyha Boz, İbrahim Öztepe, Beyza Ezer, Furkan Kızıl ve Beyza Atalay ise bilim, düşünce adamı, akademisyen Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ı (1908 - 1969) çeşitli yönleriyle tanıttılar.

Öğrenciler, veliler, Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ilgi ile izlediği panelde, başarılı sunum yapan öğrenciler alkışlandı. - ERZURUM