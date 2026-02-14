Bölgenin çalışmaları değerlendirildi

Mülkiye Başmüfettişi Ersin Yazıcı, Düzce Valisi Mehmet Makas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, bölgesel iş birliği çalışmaları, kamu hizmetlerinin etkinliği ve iller arası koordinasyon konuları ele alındı. Görüşmede özellikle Sakarya, Düzce ve Kocaeli üçgeninde yürütülen ve planlanan ortak projeler, ulaşım, altyapı, güvenlik, afet yönetimi, çevre ve ekonomik kalkınmaya yönelik iş birlikleri hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Üç il arasındaki güçlü iş birliğinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılarak sürdürülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Vali Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı konuk valilere teşekkür ederek, bölgesel dayanışmanın ve iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtti. - DÜZCE