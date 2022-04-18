Muhtarlar tam kadro iftar yemeğinde buluştu

Ağrı merkezde görev yapan 18 mahalle muhtarı AK Parti Ağrı Merkez İlçe teşkilatının verdiği yemekte bir araya geldiler.

Ağrı Öğretmen Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve 18 mahalle muhtarı katıldılar. Uzun süredir bir araya gelemeyen muhtarların böylesine anlamlı bir ayda buluşmalarının önemine vurgu yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız "Ramazan ayını muhtevasına uygun bir şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bu ayda başta yardıma muhtaç ailelerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile buluşmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir tablo oluşturarak tüm mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır. Bu nedenle hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlar adına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'a teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir "Bu mübarek ayda bizlerin bir araya gelmesinde vesile olan başkanımıza ve teşkilatına teşekkür ediyoruz. Sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu güzel bir iftar yemeği oldu" şeklinde konuştu.

Muhtarlar iftar yemeği ve akabindeki sohbetin ardından fotoğraf çektirdikten sonra mahallelerine döndüler. - AĞRI