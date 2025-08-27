Muhtar Ramazan Güçlü'den Öğrencilere Destek

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışması yaptı. Mahalle sakinleri bu duyarlı davranışı nedeniyle muhtara teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Mahallede bulunan öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlık yapan Muhtar Güçlü, defter, kalem, silgi, çanta gibi temel malzemeleri temin ederek öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Ramazan Güçlü, "Çocuklarımızın eğitime eksiksiz başlaması bizim için çok önemli. Mahalle olarak onların her zaman yanındayız" dedi.

Mahalle sakinleri de bu duyarlı davranıştan dolayı Muhtar Güçlü'ye teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
