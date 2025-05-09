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Muhtar Engin Gülnihal'dan Yerli ve Milli Arazi Aracı

Muhtar Engin Gülnihal'dan Yerli ve Milli Arazi Aracı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal tarafından yapılan yerli ve milli arazi aracı, görenler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Araç, hobi olarak yapılan projeyle köyde arazilerde taşımacılık için kullanılacak şekilde tasarlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal'ın römorkuyla birlikte yaptığı

ve 'Köyün ilk yerli ve milli arazi aracı' olarak isimlendirdiği arazi aracı, görenlerden olumlu tepkiler alıyor.

Muhtar Engin Gülnihal, köy arazisine giderken bir şeyler taşımak adına bu aracı yaptığını, faydalı olacağını ifade etti. Gülnihal, "Boş zamanlarımı değerlendirme adına arazi aracını hobi olarak yapmaya başladım. Malzemelerinin kimisini dışarıdan temin ettik, kimisini de elimizde olan çıkma malzemeleri kullanarak bu şekilde bir arazi aracı yaptım. Bu araç Çamyayla Köyü'nün ilk yerli ve milli arazi aracı. Aracı yaptıktan sonrada römork yapma ihtiyacı duyduk. Kafamızda tasarlayıp, gerekli malzemeleri temin ederek arazi aracımızı hazır hale getirdik. Muhtar olduğum için köy işlerinden artı kalan zamanlarında yaptım. Köyümüz soğuk olduğu için kapalı alanda yaptım. Köy yerinde araziye giderken herhangi bir şeyler taşımak adına faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bu aracı görenlerin çok hoşuna gitti. 'Bize de yap' diyenlerde oluyor" dedi.

Çapa motoru kullanarak yapılan aracın yaklaşık 22 bin liraya mal olduğunu anlatan Muhtar Gülnihal, "Aracımız saatte 30 kilometre yol alabiliyor ve ortalama 200 kilo yük taşıyor" diye anlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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