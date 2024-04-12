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Yeni seçilen muhtardan cenaze yemekleri için afişli uyarı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde muhtar Özcan Kaya, 'Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür' diyerek mahallenin her yerini cenaze yemeğinin kaldırıldığını içeren afişlerle donattı.

MAHALLELİ DE DESTEKLEDİ

6 Şubat 2023 depremlerinde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kaya, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Muhtar Kaya, zaman kaybetmeden girişimlere başladı ve cenaze evinde yemek yenilmeyeceğini düşünerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donattı. Muhtar Kaya'nın 'Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür' yazılı afişleri mahalle sakinlerinden de tam destek aldı.

"ÖĞRENCİLERE BURS VERİLEBİLİR"

Cenaze evindeki yemek masraflarının üniversite öğrencilerine burs olarak verebileceğini ifade eden Muhtar Özcan Kaya, toplumun derin yarasına dokunmak istediğini belirterek "Toplumun reflekslerini böyle harekete geçirmek istedim. Çünkü burada ekonomik ve sosyal olarak toplumun sıkıntıları var. Dolayısıyla da her cenaze evinde, klasik ve moda olmuş gibi yemek programları yapılıyor. Örneğin bir yemek programlarında, inanılmaz derecede halka çok büyük külfet oluyor. Ben bunu ortadan kaldırmak için bu şekil pankartları astım. Eğer illaki bir yere yemek verecekseniz, bunun ekonomik boyutunu düşünün. Ekonomik kısmı üniversiteli öğrencilerimize burs olarak da aktarabilirsiniz gibisinden topluma açıklama yaptım" dedi.

"CENAZE EVİ EĞLENCE YERİ DEĞİL"

Sarıseki Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Bestami Çelik, "Seçilen muhtarı takdir ediyorum. Tebrik ediyoruz olması gereken buydu. 3 tane pankart asıldı, çok güzel oldu. Cenazelerde yemek yenmez gerçekten yemek götürülür. Çünkü orası bir cenaze evi, eğlence yeri değil. Muhtarımız da böyle bir pankart astı ve Sarısekililerin de buna uyacağını biliyoruz. Vatandaşların uymasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni seçilen muhtardan cenaze yemekleri için afişli uyarı

Yeni seçilen muhtardan cenaze yemekleri için afişli uyarı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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