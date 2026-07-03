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Meydan Köyü Muhtarı Yeşil: "8 Yılda Grup Yolunu Yapamadılar"

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Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Cemal Yeşil, beş köyün kullandığı grup yolunun yıllardır asfaltlanmadığını belirterek İl Özel İdaresi'nin hizmetlerini eleştirdi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Cemal Yeşil, çevredeki beş köyün kullandığı grup yolunun yıllardır asfaltlanmadığını belirterek, "Özel İdare diye bir kurum kalmamış gibi. Bakım hizmeti yok. Köprüleri yaptık, şimdi de çukurları dolduruyoruz. Başka ne yapalım?" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Cemal Yeşil, köyünün ve çevredeki beş köyün kullandığı grup yolunun yıllardır asfaltlanmadığını belirterek, İl Özel İdaresi'nin hizmetlerini eleştirdi.

Meydan Köyü Muhtarı Cemal Yeşil, köy yollarındaki sorunlara ilişkin bir video çekerek değerlendirmelerde bulundu. Grup yolunun yaklaşık 8-10 yıldır yapılmadığını öne süren Yeşil, şunları söyledi:

"Köprüleri yaptık, şimdi de çukurları dolduruyoruz. Başka ne yapalım? Lafa gelince her yere asfalt yapılıyor deniliyor ama 8-10 yıldır Meydan Köyü ile birlikte beş köyün kullandığı grup yolunu yapamadılar. Özel İdare diye bir kurum kalmamış gibi. Bakım hizmeti yok. Sabah 10.00'da işe başlanıyor, 16.00'da mesai bitiyor. Sonra da işler yetişmiyor. Senede bir köyün yolunu yapsalardı, bu yollar şimdiye kadar bitmiş olurdu. Biz köylüler olarak elimizden geleni yapıyoruz ama hizmet bekliyoruz. Eskiden Köy Hizmetleri vardı, şimdi neden İl Özel İdaresi var? Bu değişikliğin nedenini kimse sorgulamıyor. Sonuçta bu da devletin kurumu."

Yeşil, grup yolunun bir an önce asfaltlanmasını ve köylerin ulaşım sorununun kalıcı olarak çözülmesini istedi.

Kaynak: ANKA
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