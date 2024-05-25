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Muhammed Yasir, hayalini gerçekleştirdi: Valiye sarıldı

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Mersin'in Anamur ilçesinde annesinin hareketli olduğu için 'Vali bize gelecek, sana hediye getirecek' diyerek durdurduğu 6 yaşındaki Muhammed Yasir'in hayali tesadüfen gerçek oldu. İlçeye gelen valiyi gören Muhammed, sevgisini sarılarak gösterirken annenin heyecanı ise dikkat çekti.

Mersin'in Anamur ilçesinde annesinin hareketli olduğu için "Vali bize gelecek, sana hediye getirecek" diyerek durdurduğu 6 yaşındaki Muhammed Yasir'in hayali tesadüfen gerçek oldu. İlçeye gelen valiyi gören Muhammed, sevgisini sarılarak gösterirken annenin heyecanı ise dikkat çekti.

Erkut ve Sayide Uysal çiftinin 6 yaşındaki çocuğu Muhammed Yasir'in çok hareketli olması nedeniyle ailesi evde rahat durması için 'Vali bize gelecek, sana hediye getirecek o yüzden düzenli olman lazım' diyerek uyarmaya başladı. Yaklaşık 2 ay süreyle bu şekilde oyalanan küçük çocuk bir süre sonra valinin ne zaman geleceğini sormaya başladı. Çocukları ile iskeleye giden aile Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın aynı yerde olduğunu öğrendi. Anne, heyecanla iskelede incelemelerde bulunan valinin önüne geçti yaşananları anlattı. Duruma kayıtsız kalmayan Vali Pehlivan, küçük Muhammed'e oyuncak hediye etti. Hediyesini alan Muhammed heyecanla valiye sarıldı.

Valinin geldiğini duyunca hemen yanına gitmek için yürüdüğünü anlatan Anne Sayide Uysal, "2 aydır oğluma vali bey gelecek diyordum. Rabbim söyletmiş demek ki. Biz tamamen tevafuk olarak çıktık geldik. Ben sürekli vali bey gelecek, sana hediye getirecek dediğim için oğlumda merak ediyordu" dedi.

Oğlunun biraz hareketli olduğu ve rahat durması için vali bey gelecek dediğini aktaran Uysal, böyle bir karşılaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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