"Bir Lider Nasıl Yetişir" kitabıyla Türkiye'nin en genç yazarlarından Muhammed Fatih Bilgi, ilk imza gününde öğrencilerle buluştu.

"Bir Lider Nasıl Yetişir" kitabıyla Türkiye'nin en genç yazarlarından Muhammed Fatih Bilgi, ilk imza gününde öğrencilerle buluştu.

Kocaeli'de Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal bilimler proje okulunda, İlim Yayma Cemiyeti Yaz Okulu etkinlikleri çerçevesinde, öğrenci-yazar buluşması gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Tarihçi-Yazar Zafer Bilgi ve genç yazar Muhammed Fatih Bilgi ağırlandı.

Öğrencilerde tarih şuurunun oluşması, çocukların ufkunun açılması ve ileride lider olacak nesillerin yetişmesi hedeflenerek düzenlenen programda, dolu dolu geçen seminerler ve sonrasında Zafer Bilgi ve genç yazar Muhammed Fatih Bilgi öğrencilerle buluştu.

Konferansta yazarlar kitaplarını imzaladı. Türkiye'nin en genç yazarlarından olan Muhammed Fatih Bilgi, bu kitabıyla Fatih Sultan Mehmed'in çocukluğunu ve nasıl yetiştiğini görsel kareler eşliğinde kaleme aldı. Genç yazar, bu ilk imza gününde, kitabını kendi gibi geleceğin liderlerine imzaladığını belirtti.

Kitabın genel koordinasyonunu sağlayan Esma Karada, henüz 10 yaşında olan çocuk yazar Muhammed Fatih Bilgi'nin böyle bir çalışmayı yapmasının kendini çok heyecanlandırdığı ve gururlandırdığını ifade etti. - KOCAELİ