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Muhammed Akdağ'dan Mezuniyet Töreninde Filistin Vurgusu

Muhammed Akdağ'dan Mezuniyet Töreninde Filistin Vurgusu
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London School of Economics'te sosyoloji doktorasını tamamlayan Muhammed Akdağ, mezuniyet töreninde Filistin kefiyesiyle sahneye çıkarak büyük destek topladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla da Filistin'e olan desteğini vurguladı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden London School of Economics (LSE)'de Sosyoloji Doktora Programı'nı tamamlayan Muhammed Akdağ, mezuniyet töreninde yaptığı Filistin vurgusuyla büyük yankı uyandırdı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu olan Muhammed Akdağ, Londra'daki mezuniyet töreninde Filistin kefiyesiyle sahneye çıktı. Akdağ'ın bu davranışı törene katılan öğrenciler ve veliler tarafından coşkulu bir destekle karşılandı.

Törenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akdağ, "Uzun bir yolculuğun sonunda London School Economics üniversitesinden Sosyoloji Doktorası diplomamı aldım. Mezuniyet töreninde Filistin'e desteğinden dolayı okulumun öğrencileriyle bir kez daha gurur duydum." ifadelerini #FilistineÖzgürlük etiketiyle paylaştı.

Bu yıl London School of Economics'in sosyoloji doktorasını tamamlayan iki mezunundan biri olan Muhammed Akdağ, hem akademik başarısıyla hem de Filistin'e verdiği destekle takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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