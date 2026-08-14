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Muğlaspor'dan Başsavcı Kayaközü'ne forma ve hayırlı olsun ziyareti

Muğlaspor'dan Başsavcı Kayaközü'ne forma ve hayırlı olsun ziyareti
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Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Necati Kayaközü'nü makamında ziyaret etti. Başkan Kıyanç, Kayaközü'ne üzerinde isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor formasını takdim etti. Heyet, yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti; ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Necati Kayaközü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Menaf Kıyanç, Başsavcı Kayaközü'ne üzerinde isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması verdi.

Ziyarette Kayaközü'ne yeni görevinde başarılar dileyen Muğlaspor heyeti, misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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