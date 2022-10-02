Muğla yerel haberleri | Menteşe'de 'Eypio' Konseri

7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Menteşe'de sahne alan rap müzik sanatçısı Eypio Menteşeli hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Ünlü rap şarkıcısı Eypio şarkılarıyla alanı dolduran binlerce Menteşeliyi coşturdu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş konserde gençlere hitaben yaptığı konuşmasında "Kültür ve Sanat Şenliğimiz her yaştan vatandaşımıza hitap ediyor. Bu anlamda şenlik kapsamında özellikle gençlerin sevdiği bir ismi sizlerle buluşturmak istedik ve Eypio'yu Menteşemize davet ettik. Eypio bugün burada bizlerle birlikte. Ben gençleri genç kuşağı çok seviyorum. Çünkü gençler bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkünler. Menteşe'de kültür, sanat ve özgürlükler kenti. Sevgili gençler, Gönlünüzce eğlenin, bu gecenin tadını çıkarın, ama derslerinizi de ihmal etmeyin. Çok yakında Kötekli de görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

BAŞKAN GÜMÜŞ PLAKET TAKDİM ETTİ

Başkan Gümüş konuşmasının ardından rap sanatçısı Eypio'ya günün anlam ve önemine dair plaket ve çiçek takdim etti.

Miting Alanının dolduran binlerce Menteşeli ünlü rap sanatçısı Eypio' nun şarkılarıyla gece boyunca eğlendi. Sahneden inip seyircilerin arasına karışan Eypio zaman zaman sahneye çıkardığı seyircilerle birlikte dans edip şarkılar söyledi.