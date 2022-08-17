Muğla yerel haberleri | Marmaris Belediyesi'nden 130 Aileye Yenidoğan Paketi

Muğla yerel haberi: Marmaris Belediyesi tarafından bir yıl önce başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle bugüne dek 130 eve misafir olan ekipler, içinde yenidoğan ürünlerinin bulunduğu çantayı ailelere hediye ediyor.

Marmaris Belediyesi tarafından bir yıl önce başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle bugüne dek 130 eve misafir olan ekipler, içinde yenidoğan ürünlerinin bulunduğu çantayı ailelere hediye ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yeni bebeği olan ailelere Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın tebrik mesajını ileterek içinde bebek ürünlerinin bulunduğu çantayı hediye etmeye devam ediyor. İçerisinde zıbın, bebek bezi, pudra, ıslak mendil, pişik kremi gibi malzemelerin bulunduğu çantanın hediye edildiği proje kapsamında, Belediye'nin çağrı merkezini arayarak talepte bulunan ailelere ulaşılıyor.

Bu projeyle amaçlarının ailelerin bebek sevincine ve heyecanına ortak olmak olduğunu belirten Başkan Oktay, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 'Hoş Geldin Bebek' projesinde de ekiplerimiz bugüne kadar 130 ailemize misafir oldu. Onların sevincini paylaşarak küçük hediyelerden verdi. Yenidoğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyor, uzun ve mutlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.