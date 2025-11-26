Haberler

Muğla Valisi ve Rektör Esnaflarla Bir Araya Geldi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, tarihi Arasta çarşısındaki esnafları ziyaret etti ve unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları hakkında sohbet etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla'nın tarihi Arasta çarşısındaki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Vali Akbıyık ve Rektör Kaçar, unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarının son temsilcileri ile sohbet ettiler.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın ziyareti esnasında YİKOB Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Ersel Dede de eşlik etti. Vali Akbıyık, tarihi Muğla sokaklarında ve tarihi Arasta çarşısında incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelen Vali Akbıyık, kentsel sit alanındaki dar sokakları yaya olarak gezdi. - MUĞLA

