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Muğla Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı

Muğla Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek, toplumun bu özel günü anlaması gerektiğini vurguladı. Engelli bireylerin desteklenmesinin toplumun ortak sorumluğu olduğunu belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Akbıyık mesajında, 3 Aralık tarihinin engelli bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekilen, onların seslerini daha güçlü duyurdukları anlamlı bir gün olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık, "Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekilen, onların seslerini daha güçlü duyurdukları anlamlı bir gündür. Devletimiz, son yıllarda engelli bireylerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmaları için fiziki engelleri kaldıracak yatırım ve hizmetlere öncelik vermekte, tüm imkanlarını seferber etmektedir. Eğitimde, iş hayatında, sporda ve sanatta elde ettikleri başarılar, engelli vatandaşlarımızın azmini ve kararlılığını gözler önüne sermekte ve hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmaktadır. Engelli bireylerimizi desteklemek, onları sosyal hayata dahil etmek ve yalnızca fiziki değil, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri de kaldırmak, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Unutulmamalıdır ki her birey, bir engelli adayıdır. Bu bilinçle hareket ederek empatiyi, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve herkesin daha fazla sorumluluk almasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın zorluklarına karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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