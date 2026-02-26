Muğla Valisi Akbıyık, Köyceğiz'de incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Köyceğiz'de bir dizi incelemelerde bulunarak vatandaşları ziyaret etti.

Vali Akbıyık, ilk olarak Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin'in Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Vali Akbıyık, il genelinde etkili olan aşırı yağışlardan Köyceğiz'de etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak amacıyla Kavakarası Mahallesi'ne geçti. Burada aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören seraları inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Dr. İdris Akbıyık, yaşanan olumsuzluktan etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Daha sonra Vali Akbıyık, Köyceğiz Mahalle Muhtarı Arıkan Daşkın ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Köyceğiz mahallesi sakinleriyle hasbihal eden Vali Akbıyık, vatandaşların ihtiyaç talep ve önerilerini dinledi.

Akabinde Vali Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ile birlikte Köyceğiz Gölü kıyısında faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören işyerlerinde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, esnaflarla hasbihal ederek hayırlı işler ve bereketli bol kazanç temennisinde bulundu. Heyet, yenilenen Köyceğiz Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti. Köyceğiz Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi Tesis Amiri Gözde Aydemir'den bilgi alan Vali Akbıyık, yenilenen eğitim merkezinde incelemelerde bulunurken, antrenman yapan sporculara başarılar diledi. Vali Dr. İdris Akbıyık son olarak Köyceğiz Kaymakamlığını ziyaret etti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'dan İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, yapılması planlanan altyapı ve üstyapı projeleri hakkında istişarelerde bulundu. Vali Akbıyık, öğrencilerle düzenlenen iftar programından sonra ilçeden ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı