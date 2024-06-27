Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Aile Destek Merkezi sergisini ziyaret etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Menteşe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

ADEM Projesi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergisine katılan Sevim Akbıyık ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Ziyareti sırasında Aile Destek Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Sevim Akbıyık, merkezde açılan kursların kadınların mesleki beceriler kazanmalarına, düzenlenen sosyal aktiviteler ve seminerlerle de sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Sevim Akbıyık, Aile Destek Merkezi'nin kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarını takdir ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA