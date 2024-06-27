Üye Girişi
Haberler

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Aile Destek Merkezi sergisini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Menteşe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Sevim Akbıyık, sergideki el emeği ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Aile Destek Merkezi'nin kadınların mesleki beceriler kazanmalarına ve sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Menteşe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

ADEM Projesi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergisine katılan Sevim Akbıyık ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Ziyareti sırasında Aile Destek Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Sevim Akbıyık, merkezde açılan kursların kadınların mesleki beceriler kazanmalarına, düzenlenen sosyal aktiviteler ve seminerlerle de sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Sevim Akbıyık, Aile Destek Merkezi'nin kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarını takdir ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Menteşe Kaymakamlığı İdris Akbıyık Muğla Kadın Yerel Yaşam Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title