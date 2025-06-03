Muğla Valisi Depremzedeleri Ziyaret Etti

Muğla Valisi Depremzedeleri Ziyaret Etti
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris depreminde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Genel Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ziyarette Vali Akbıyık, Marmaris'te meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem nedeniyle yaşanan panikte yaralanan hastalarla sohbet ederek durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Akbıyık ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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