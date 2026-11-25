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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliği'nde görev değişikliği yaşandı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, Muğla Valiliği görevine Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın İçişleri Bakanlığı emrine alınmasına karar verildi. Akbıyık'ın yerine ise Malatya Valisi Seddar Yavuz, Muğla Valisi olarak atandı. Yaklaşık 3 yıldır Muğla Valiliği görevini yürüten Dr. İdris Akbıyık'ın yeni göreviyle ilgili süreç, kararnameyle birlikte resmiyet kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı